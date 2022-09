Scambio due per uno, l’Inter risolve il problema sulla fascia

L’Inter mette nel mirino un giocatore di Serie A e pensa ad un possibile e clamoroso doppio scambio. Tutti i dettagli di questa vicenda

Dopo aver vistosamente faticato durante questo avvio di campionato, i ragazzi di Simone Inzaghi, grazie alle ultime due vittorie racimolate dapprima con il Torino ed in seguito contro il Viktoria Plzen, sembrerebbero essersi messi alle spalle il brutto periodo avvertito inizialmente.

Difatti, i nerazzurri, per via delle pesanti sconfitte maturate con Lazio e Milan – ed in seguito contro il Bayern Monaco in Champions League – avevano messo ‘in crisi’ i propri tifosi, ma ora, anche per via di questi ultimi due confortanti risultati raccolti consecutivamente, i supporters interisti, hanno voglia di sperare in una vera e propria rinascita da parte dei propri ‘beniamini’; ed è proprio per questo, che si pensa già alla prossima trasferta di Udine. Nel frattempo però, l’intera dirigenza dell’Inter – nel mentre osserva il campo – è comunque brava a guardarsi attorno anche in chiave mercato. In tal senso quindi, ecco che, Marotta e i suoi, avrebbero già individuato un possibile rinforzo per la corsia di destra

Calciomercato Inter, i nerazzurri mettono Mazzocchi nel mirino: la situazione

Stando infatti a quanto fatto presente da ‘Serie B News.com’ durante queste ultime ore, i nerazzurri, in vista della prossima estate, avrebbero già iniziato a ‘sondare il terreno’ per Pasquale Mazzocchi. Difatti, gli stessi vice campioni d’Italia, starebbero prendendo in considerazione, l’idea di un possibile doppio scambio, nel quale rientrerebbero – eventualmente – il classe ’02 Lorenzo Pirola – già girato in prestito proprio alla Salernitana – ed il giovane Franco Carboni (attualmente in forza al Cagliari, ma sempre via prestito). Attesi quindi nuovi e possibili sviluppi in merito a tutto ciò.