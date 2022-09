Calciomercato, l’affare che accontenta Inter e Juventus

La fascia sinistra dell’Inter è ancora senza un autentico padrone, così come quella di altre big. Intanto il Barcellona potrebbe muovere una pedina in entrata che innescherebbe un effetto domino potenziale. Nerazzurri alla finestra

Orfana di Ivan Perisic, la fascia sinistra dell’Inter ha vissuto una prima fase di stagione piuttosto complicata, con Gosens, Dimarco e Darmian alternati da Inzaghi a caccia della formula più corretta. Soprattutto il tedesco, erede designato del croato, non ha convinto pienamente e le riflessioni restano aperte sul futuro, con tutti sotto esame. L’Inter dal canto suo può guardarsi intorno a caccia di eventuali alternative ma solo a condizioni favorevoli.

Occhi aperti quindi sulle potenziali occasioni che il mercato più avanti potrebbe anche proporre. In questo senso il club meneghino potrebbe anche vedere incrociato il proprio destino sia con il Barcellona che a distanza con la Juventus.

Calciomercato Inter, Caio Henrique aprirebbe possibilità a sinistra: Jordi Alba futuro in bilico

A servire un potenziale assist all’Inter, ma anche alla Juventus, è il Barcellona che potrebbe affondare il colpo per un nuovo acquisto che potrebbe smuovere le acque anche intorno alle due big italiane. I blaugrana hanno messo in scena una campagna acquisti faraonica in estate andando a puntellare quasi ogni zona del campo, compresa la fascia sinistra con Marcos Alonso che ha però solo un contratto fino al prossimo giugno. Come riportato da ‘Sport.es’ il Barça dovrà fare i conti con le incertezze a sinistra dove c’è l’ex viola a scadenza, Baldè che piace in Premier e Jordi Alba sempre più lontano dal progetto del club e come Pique possibile destinato a partire.

La stessa fonte evidenzia quindi come Xavi avrebbe individuato il Caio Henrique del Monaco il profilo giusto con un possibile proposta sul piatto. Qualora l’affare andasse in porto ne potrebbero giovare sia l’Inter che la Juventus. Con un nuovo terzino tornerebbe di moda l’addio di Alba al Barça con i nerazzurri che potrebbero anche riallacciare i contatti, mentre per la Juve potrebbe esserci via libera indiretto per Grimaldo.