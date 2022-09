Rassegna stampa, i titoli sull’Inter di venerdì 16 settembre

Dalla Gazzetta dello Sport a Tuttosport fino al Corriere dello Sport: i titoli dedicati all’Inter dai quotidiani sportivi nazionali

La rassegna stampa di Interlive.it vi offre i titoli dedicati alla squadra nerazzurra sui quotidiani sportivi di oggi, venerdì 16 settembre 2022.

GAZZETTA DELLO SPORT – “Inter, Inzaghi si affida alla formula concorrenza”. “SVOLTA A SAN SIRO, IL MEAZZA SCOMPARIRA’. Inter e Milan: Lo stadio di oggi tutto demolito, il nuovo nel 2027″. “E’ UN’INTER DI DUELLI. Dzeko-Correa, portieri e fasce: Inzaghi tiene tutti in bilico”. “Calhanoglu fuori per 20 giorni. A Udine Gagliardini o Mkhitaryan”. “Asllani: Solo 29 minuti in 8 partite. La lunga attesa del predestinato”.

CORRIERE DELLO SPORT – “L’INTER PERDE I PEZZI, CALHANOGLU DOPO LUKAKU. Una distrazione muscolare per il turco: Inzaghi spera di riaverlo (insieme a Big Rom) con la Roma”. “Verso l’Udinese: Mkhitaryan da verificare, forse tocca a Gagliardini“. “E’ una stagione in altalena: fra Handanovic e Onana l’alternanza che fa bene a entrambi”.

TUTTOSPORT – “LAUTARO COME MILITO. Branca: Ha tutto per essere un attaccante completo. Dybala? Non è un rimpianto. Se l’Inter si sblocca, poi non si ferma più”. “Tegola per Inzaghi: Calhanoglu stop rischia di saltare Roma e Barcellona”. “Stadio, Inter e Milan ci provano. Rieccole unite nella ricerca di un luogo per il nuovo impianto”.