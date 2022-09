DIRETTA Serie A, Udinese-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta l’Udinese di Sottil nella settima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter fa visita all’Udinese in una gara valida come lunch match domenicale della settima giornata del campionato di Serie A, in quello che va considerato uno scontro diretto tra due formazioni di alta classifica.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo quella al fotofinish ottenuta nell’ultimo turno di campionato contro il Torino cui ha fatto seguito quella in Champions League sul Viktoria Plzen per operare il sorpasso in graduatoria proprio sui friulani e passare una serena sosta per le Nazionali. Dall’altra i bianconeri di Andrea Sottil vogliono confermarsi come la squadra più in forma della Serie A, dove hanno vinto le ultime quattro partite contro Monza, Fiorentina, Roma e Sassuolo. Lo scorso anno finì con una vittoria dei meneghini 2-1. Interlive.it vi offre la sfida della Dacia Arena in tempo reale.