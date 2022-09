Formazioni UFFICIALI Udinese-Inter: Acerbi bis, torna la coppia Dzeko-Lautaro

A seguire le ventidue presenze che scenderanno in campo a breve per la settima giornata del campionato di Serie A tra Udinese e Inter

Tra poco meno di un’ora Udinese e Inter scenderanno in campo per darsi battaglia per la settima giornata di Serie A, in una sfida dai toni accesi ai vertici del campionato. Da un lato la formazione friulana è chiamata a confermare l’incredibile stato di forma con Beto vero trascinatore; dall’altro gli uomini di Inzaghi dovranno continuare a spingere forte sul tasto della ripresa.

Intanto sono stati resi noti i nomi dei ventidue che partiranno dal primo minuto. Per l’Inter ci sarà ancora Handanovic tra i pali come anticipato in precedenza da Inzaghi sulla competizione con Onana, mentre spazio ancora una volta ad Acerbi al posto di de Vrij lungo la solita linea a tre completata da Skriniar e Bastoni. Dumfries sulla destra e Darmian sulla sinistra completeranno l’apporto sulle fasce, mentre a centrocampo saranno necessari Brozovic e Barella per sopperire alla mancanza di Calhanoglu. Al suo posto Mkhitaryan. In attacco si ricompone la coppia Dzeko–Lautaro, alla quale i tifosi nerazzurri si sono abituati nella passata stagione.

Serie A, Udinese-Inter: le formazioni UFFICIALI

A seguire le formazioni ufficiali selezionate da Sottil e Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Bijol; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Andrea Sottil.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi.