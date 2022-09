UFFICIALE squalificato Brozovic: salterà la Roma

Tegola in arrivo per Inzaghi. Il tecnico piacentino dovrà fare a meno del croato nel match contro la Roma. Tutto quello che c’è da sapere

Reduce dalla pesante batosta maturata in quel di Udine, la squadra di Simone Inzaghi, deve dare ora una doverosa ed opportuna svolta a questa stagione. Per far sì che tutto ciò accade, è dunque necessario ricompattarsi e provare a tornare ai livelli di circa un anno fa.

Difatti, ciò che sta mancando principalmente a questa Inter, è sicuramente l’atteggiamento iniziale. Lo dimostrano anche gli 11 gol subiti ed in particolar modo le tre sconfitte fatte registrare durante queste prime 7 giornate di campionato (senza contare quindi il ko in Champions League contro il Bayern). Come se tutto questo non bastasse però, i nerazzurri, a causa della somma di ammonizioni, dovranno obbligatoriamente fare a meno di Marcelo Brozovic al rientro dalla sosta nazionali (e quindi nel match contro la Roma). Ma le sorprese non sono finite qui, in quanto, ad aver caratterizzato la pesante sconfitta di Udine, ci ha pensato anche il provvedimento della FIGC.

Udinese-Inter, multa in arrivo per i nerazzurri: ecco il provvedimento riservato dalla FIGC

Difatti, a causa di una serie di comportamenti scorretti, adottati da una fetta di tifosi dell’Inter, la FIGC ha praticamente deciso di sanzionare l’intera società nerazzurra. Da qui, la nota ufficiale: “Ammenda di € 2.000,00 all’Inter per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.