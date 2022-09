Inter fuori condizione: c’è un dato che dice il contrario

Seppur in controtendenza, i numeri danno ragione all’Inter. Ecco cosa sta accadendo alla squadra di Inzaghi

Reduci dall’aver incassato già ben 4 ko complessivi in sole 9 gare totali, i ragazzi di Simone Inzaghi, sono ora chiamati – per non dire obbligati – a dover dare una vera e propria svolta.

Difatti, dopo le prime due sconfitte maturate dapprima con Lazio e Milan ed in seguito col Bayern Monaco – in Champions League chiaramente – e con l’Udinese alla scorsa di campionato, i nerazzurri, devono necessariamente tornare ai ritmi di un anno fa. A darne un’ulteriore testimonianza, sono stati proprio i numeri controtendenza; i quali certificano che a questa Inter, stia solamente mancando il giusto atteggiamento per tutto il complessivo arco di gara.

Inter fuori condizione ma i numeri dicono altro: il dato sui km percorsi dai nerazzurri

Difatti, nonostante in tanti sostengano che a questa Inter manchi la giusta condizione fisica – oltre che atletica quindi – i nerazzurri, figurano al terzo posto nella classifica per km percorsi sin qui; 110,1 per la precisione (alle spalle di Lazio e Spezia quindi). Da qui poi, ciò che emerge inoltre, è il fatto che la squadra di Inzaghi, sia allo stesso tempo: seconda per gol fatti (13 contro i 15 di Napoli e Udinese), terzi per possesso palla totale, secondi per tiri totali (123 contro i 135 dei partneopei); ed infine primi per tiri nello specchio della porta assieme alla Roma di Josè Mourinho (43).