Nuovo Stadio, Inter e Milan fanno sapere la loro: le ultime sul dibattito

Inter e Milan escono allo scoperto e prendono posizione. Tutto quello che c’è da sapere a proposito del nuovo stadio e non solo

Nonostante ci sia ancora la sosta nazionali di mezzo, sono indubbiamente giorni caldissimi quelli che si stanno vivendo ultimamente a Milano. Diciamo questo, proprio in virtù del fatto che sia Inter che Milan, vogliono vederci chiaro in merito a quella che è la situazione riguardante il nuovo stadio ed ecco da qui che emergono ulteriori dettagli.

Dopo che i primi colloqui sono ormai stati avviati da tempo – e che la Giunta ha preso atto del progetto presentato da Inter e Milan tramite una delibera – ecco che emergono fuori i primi dettagli riguardanti il nuovo stadio. Difatti, seppur si trattasse soltanto dello scorso martedì quando il comune di Milano ha dato il via libera per quanto riguarda l’avvio del dibattito pubblico, resta da dover fare presente che, giorno dopo giorno, sono tante le novità da tener d’occhio. A tal proposito, sia i nerazzurri che i rossoneri, hanno fatto sapere la loro e non intendono andare oltre la data di Natale in tutto ciò.

Nuovo Stadio, Inter e Milan dicono sì e ‘aspettano’ Natale: tutte le novità

Stando infatti a quanto fatto presente da ‘Tuttosport’ nella giornata di oggi, Inter e Milan, si sarebbero detti consenzienti a tutto ciò che ha in mente il comune di Milano per il progetto riguardante il nuovo stadio e attendono quindi una risposta entro Natale. Le sorprese non sono però finite qui, in quanto – sempre a detta della seguente testata giornalistica – mercoledì si terrà inoltre il primo dibattito pubblico fra cittadini e le associazioni (vale a dire il primo di dieci incontri). Alla fine Andrea Pillon – colui che seguirà l’incontro – fornirà un’ampia relazione ad entrambi i club.