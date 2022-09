Verso Inter-Roma: l’enorme ‘vantaggio’ di Mourinho

Inzaghi riabbraccia tutti i nazionali in vista del match con la Roma ma Mourinho ha un suo importantissimo vantaggio a favore. Le ultime

Quest’abbondante settimana di tempo che è appena trascorsa, ha chiaramente messo un po’ tutti ‘in crisi’ sia sul piano mentale che su quello fisico soprattutto; a maggior ragione chi ha poi preso parte agli impegni della propria nazionale.

Difatti, non è un caso che numerosissimi giocatori, abbiano appunto dovuto far fronte a qualche inaspettato infortunio (vedasi per esempio il caso di Brozovic). Il centrocampista dell’Inter infatti, nonostante sarebbe comunque stato assente contro la Roma – per via della somma di ammonizioni – dovrà allo stesso modo stare lontano dal terreno di gioco per circa un abbondante mese di tempo a causa di questo suo infortunio rimediato con la Croazia. Da qui inoltre, un altro aspetto da non dover minimamente sottovalutare, è quello riguardante il minutaggio che tutti i giocatori hanno raccolto assieme alla propria nazionale.

Inter-Roma e quel fattore da non sottovalutare in vista di sabato: il confronto sui minuti raccolti in nazionale dai giocatori entrambe le squadre

Quello che risalta inevitabilmente all’occhio per questa sfida, è sicuramente il fattore dei minuti giocati in nazionale dai calciatori di entrambe le squadre. Non a caso, facendo quindi un confronto tra le due compagini, possiamo notare che i giocatori dell’Inter, hanno praticamente raccolto il doppio del minutaggio fatto registrare da parte della squadra di Mourinho; in quanto, i nerazzurri vantano ben 1609′ e addirittura 3 gol a loro favore, contro i soli 769′ della Roma. Da ciò, possiamo dunque dedurre che i giallorossi appariranno più ‘riposati’ in vista del match di sabato.