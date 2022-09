Recupero Brozovic: nuovo annuncio dalla Croazia

Emergono ulteriori novità in merito alle condizioni di Marcelo Brozovic direttamente dalla Croazia. Le ultime sul centrocampista dell’Inter

Reduce dall’aver già affrontato ben nove partite stagionali assieme alla sua Inter, Marcelo Brozovic, durante questa sosta per le nazionali, è sceso in campo assieme alla nazionale croata in due circostanze.

In quest’ultima tra l’altro, il ‘maestro di cerimonie’ dell’Inter – oltre ad aver strappato assieme ai suoi connazionali il pass per la fase successiva di Nations League – ha anche riportato una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra durante il match con l’Austria. Da qui poi, sono anche arrivate le prime parole da parte dell’allenatore in seconda della Croazia Ivica Olic: “Ho ricevuto informazioni secondo le quali Brozovic potrebbe tornare al 100% in 3-4 settimane. Con un infortunio del genere, la cosa più importante, è tornare solo quando lo stato di forma è ottimale. Non deve lasciarsi prendere dalla fretta per evitare ricadute. In questo modo sarà pronto per tutte le partite in Qatar. E’ la nostra macchina e sarebbe un peccato perdere un giocatore del genere a causa di un infortunio così lieve”.

Inter, Brozovic mette il ‘turbo’ e si fa già sentire: il messaggio lanciato ai tifosi

Nonostante il recentissimo infortunio accusato in nazionale, Marcelo Brozovic, non ha nient’altro in testa che non sia il suo rientro in campo. A dimostrazione di ciò infatti, il centrocampista nerazzurro, durante queste ultime ore, ha provveduto a pubblicare sul proprio profilo Instagram una foto con indosso la maglia dell’Inter e con tanto di fascia da capitano al braccio tra l’altro. Il croato insomma, ha voluto in questo modo far sentire il proprio supporto a tutta la squadra in un momento così delicato della stagione.