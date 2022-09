Rassegna stampa: i titoli sull’Inter di giovedì 29 settembre

Dalla Gazzetta dello Sport a Tuttosport fino al Corriere dello Sport: i titoli dedicati all’Inter dai quotidiani sportivi nazionali

La rassegna stampa di Interlive.it vi offre i titoli dedicati alla squadra nerazzurra sui quotidiani sportivi di oggi, giovedì 29 settembre.

GAZZETTA DELLO SPORT – Skriniar ecco i soldi. Svolta Zhang Skriniar deve restare. Inter i soldi ora ci sono e anche senza rinnovo pronto un altro no al Psg. I 100 milioni entro il 2022 (in più tranche) Salgono i ricavi. San Siro, iniziato il dibattito pubblico Sala: “E’ ora di prendere una decisione”. Lukaku, niente Mou Romelu resta fuori salta la Roma e Barça a rischio. Ecco un sorriso: Calhanoglu recupera E oggi Inzaghi rivedrà tutto il gruppo.

CORRIERE DELLO SPORT – Inter-Roma oltre José: è Dzeko-Abraham. Due metri sopra il Meazza L’ora Dzeko scatta sempre con la Roma. Un ponte aereo per Lautaro e Correa. Dybala, due giorni a tutta per non perdersi l’Inter. Cento milioni di ossigeno ma servirà una cessione. In aiuto ecco la carica dei 150.000.

TUTTOSPORT – Asllani esclusivo: “Inter, sono pronto a fare il Brozovic”. Maciste, ci mancherai. “Io per Brozo? Sono pronto”. Asllani: “L’Inter si riprenderà. Crediamo nello scudetto”. L’aumento di capitale con i soldi di Oaktree Ma restano 100 milioni. Tegola Lukaku Contro la Roma non ci sarà. Esami per Dybala la Roma in ansia. Popolari sì, ma carissimi.