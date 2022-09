Rassegna stampa: i titoli sull’Inter di venerdì 30 settembre

Dalla Gazzetta dello Sport a Tuttosport fino al Corriere dello Sport: i titoli dedicati all’Inter dai quotidiani sportivi nazionali

La rassegna stampa di Interlive.it vi offre i titoli dedicati alla squadra nerazzurra sui quotidiani sportivi di oggi, venerdì 30 settembre.

GAZZETTA DELLO SPORT – C’è Asllani in regia tra Acerbi e Dzeko Ecco l’asse anti Mou. Esclusivo Mou “Il Triplete con l’Inter? Ogni trofeo è speciale. Con la Roma ci riprovo”. Inter, si cambia in mezzo Asllani tra Acerbi e Dzeko asse centrale tutto nuovo così Inzaghi tenta lo sprint. Tecnico-squadra in sala video Calhanoglu è ok: può partire dal 1′. Psg, Galtier insiste “Noi delusi perché manca un centrale”. Di Biagio “Simone, ti basta una scintilla Ma la Roma è strana e subito ti castiga”. San Siro dove siamo? Dai 65mila posti al Meazza demolito così il nuovo stadio guarda al 2027-2028.

CORRIERE DELLO SPORT – Claudio Ranieri “All’Inter mi rovinò Thiago Motta”. Lautaro, notti calde e ora ha fame di gol. Tocca ad Asllani, Calha recupera. Sorriso Dybala oggi accelera.

TUTTOSPORT – Handanovic o Onana uno è di troppo. “Inter, Onana è un tesoro”. Inzaghi cambia: provato il 3-4-1-2. Mou, la prima volta tra gli interisti ma da avversario.