Con l’Inter non è mai iniziata: rescinde e firma con la Juve

Incominciano a prendere corpo nuove ed inaspettate ipotesi. Il calciatore è ormai finito ai margini della rosa e si avvicina alla Juventus. Niente più Inter per lui

Reduci da un complicatissimo avvio di stagione, i ragazzi di Simone Inzaghi, devono ora come ora tornare a macinare gioco, ma soprattutto, a raccogliere quanto prima i tre punti; a partire proprio da oggi.

A causa di una serie di sconfortanti risultati ottenuti sin qui – tra cui ben 4 sconfitte complessive – i nerazzurri si trovano infatti posizionati – al momento – al settimo posto in campionato (proprio alle spalle della Roma tra l’altro). Sarà fondamentale per Inzaghi e i suoi quindi, partire col piede giusto sin dal 1′ di quest’oggi alle ore 18. Allo stesso tempo però, è anche altrettanto chiaro che per far sì che arrivi una vera e propria svolta, è necessario che l’Inter, incominci a guardarsi intorno ancor prima che la prossima sessione di calciomercato prenda il via. In tal senso, occhio ad una clamorosa ipotesi di mercato.

Calciomercato Inter, Jordi Alba si ‘allontana’ ormai del tutto: occhio all’ipotesi Juventus però

Anche a causa dello scarsissimo minutaggio che Jordi Alba ha raccolto sin qui assieme ai ‘blaugrana’, alcune fonti spagnole sostengono che a gennaio possa addirittura arrivare la risoluzione del contratto in scadenza nel 2024 col Barcellona. Così facendo quindi, l’esterno spagnolo si libererebbe insomma a parametro zero con la possibilità di firmare per un altro club. Non a caso, in estate fu offerto all’Inter, anche se ora come ora è difficile pensare che i nerazzurri possano farsi avanti a gennaio (anche qualora dovesse andare via Gosens) Marotta e soci infatti, al momento, valutano profili più giovani; vedasi Parisi, Borna Sosa e Bensebaini per esempio. Attenzione invece alla Juventus, in quanto, in Spagna la danno per interessata all’ex Valencia.