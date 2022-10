DIRETTA Serie A, Inter-Roma | Segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Roma di Mourinho nella ottava giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter riceve la Roma a San Siro in una gara molto delicata valida come secondo anticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A, primo turno dopo la sosta per le Nazionali, tra due formazioni che puntano allo scudetto.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno bisogno di tornare a vincere dopo la sconfitta dell’ultimo lunch match in trasferta contro l’Udinese per scavalcare proprio i giallorossi in classifica e provare a rilanciare le proprie ambizioni per il titolo. Mancherà ancora Lukaku in attacco e non ci sarà nemmeno Brozovic squalificato e infortunato. Dall’altra i capitolini dell’amato ex José Mourinho, che però guarderà la partita dalla tribuna perché fermato dal giudice sportivo, vogliono a loro volta centrare un successo di prestigio dopo il ko con l’Atalanta. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.