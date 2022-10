Inzaghi ‘reinventa’ tutto il centrocampo: le probabili di Inter-Roma

Le probabili formazioni che i due tecnici di Inter e Roma manderanno in campo per per l’ottava giornata di Serie A

Dopo questa sosta per le nazionali a cui tutta la Serie A ha fatto fronte, ritorna finalmente il campionato, ed è per questo che l’Inter, ha già puntato i riflettori sulla loro prossima sfida; dove ad attenderli ci sarà subito la Roma di José Mourinho.

Da qui, restano pochi – o addirittura nulli – i dubbi di giornata per entrambi gli allenatori; ed in particolar modo per Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino pensa infatti a chi affiancherà dal 1′ Milan Skriniar e Alessandro Bastoni tra de Vrij e Acerbi. In porta invece, rinnovata fiducia al capitano Samir Handanovic. Per quanto riguarda il centrocampo invece, l’unico assente certo è Marcelo Brozovic (in quanto Gagliardini resta ancora da valutare). A fare quindi le veci del croato, sarà certamente Kristjan Asllani, al fianco di Barella e uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan (il turco leggermente avanti nel ballottaggio).Sull’out di sinistra invece, Dimarco resta in vantaggio su Gosens, mentre sull’altra fascia ci sarà proprio Denzel Dumfries dal 1′. Per quanto riguarda l’attacco invece, non ci saranno minimamente sorprese, in quanto verrà riconfermata la coppia Dzeko–Lautaro. Sorride ed ampiamente invece José Mourinho, il quale ritrova ben tre giocatori sin dalle prime battute.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ROMA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All: S. Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham. All: J. Mourinho

ARBITRO: Massa della sez. di Imperia