“Mi interessa poco”: Inzaghi a muso duro dopo Inter-Barcellona

Il tecnico nerazzurro al termine della sfida col Barcellona vinta di misura grazie al gol di Calhanoglu con cui salva la sua panchina: “Abbiamo sofferto insieme”

“La squadra ha fatto una grande gara contro un avversario fortissimo con tantissima qualità. Abbiamo sofferto insieme e siamo stati bene in campo, vincendo una partita importante”. Inzaghi fatica a tenere a freno l’entusiasmo per l’1-0 inflitto al Barcellona che aumenta le chance di qualificazione agli ottavi di Champions e salva la sua panchina.

“Sono contento per i calciatori, i tifosi e la società – ha aggiunto a ‘Mediaset Infinity’ il tecnico dell’Inter – Se è la serata della svolta? Non abbiamo fatto ancora nulla, però col sacrificio di tutti si possono fare serate del genere. Le voci non mi hanno infastidito, io guardo solo i miei giocatori. Sabato avevamo fatto una buona gara, non meritavamo la sconfitta”.

VOCI ESONERO – Battendo i blaugrana di Xavi, Inzaghi scaccia via – almeno fino a sabato – lo spettro dell’esonero di cui ormai si parla insistentemente da giorni: “Quello che arriva dall’esterno mi interessa poco – ha ‘tuonato’ – Le scelte ora sono tutte azzeccate, se avessimo però preso gol alla fine ci sarebbe stata qualche discussione”.

Inter-Barcellona, Inzaghi non pone fine all’alternanza Onana-Handanovic: “Sceglierò di volta in volta come per altri ruoli

Terza partita di Onana a difesa della porta interista, e anche stavolta il camerunense non ha deluso: “Se continuerà l’alternanza con Handanovic? Ho risposto ieri in conferenza. Ho la fortuna di avere due portieri importanti, sceglierò di volta in volta come per altri ruoli. Non dimentichiamo che questa squadra sta giocando senza giocatori fondamentali, come Brozovic. Speriamo di poter recuperare per sabato più giocatori possibili, per de Vrij, Darmian e Calhanoglu dovrebbero trattarsi solo di crampi ma vediamo…”.