Toni: “Il Barça è molto forte, c’è differenza di valori con l’Inter”

Inter-Barcellona, l’ex giocatore Luca Toni considera proibitiva la gara della formazione meneghina contro gli spagnoli

Questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano andrà in scena la sfida tra Inter e Barcellona valida per la terza giornata del girone C di Champions League. Vista la situazione del gruppo questa partita si potrebbe paragonare ad una gara di andata e ritorno ad eliminazione diretta, che in una settimana potrebbe già dare il responso finale sulle due squadre che andranno agli ottavi, dando per abbastanza scontato il primo posto del Bayern Monaco, che al termine di questa giornata, salvo un risultato inaspettato in casa contro il Viktoria Plzen, dovrebbe rimanere saldamente primo con almeno 3 punti di vantaggio sulla seconda.

In merito a questa gara Dazn ha chiesto il parere dell’ex campione del Mondo con la Nazionale di Marcello Lippi nel 2006 Luca Toni. L’ex calciatore non è molto ottimista per questa sfida, che considera quasi proibitiva per la formazione di Simone Inzaghi e infatti ha spiegato: “Il Barça è molto forte, ha fatto un salto spaventoso rispetto all’anno scorso. C’è differenza di valori con l’Inter, ma vale per tutte le squadre italiane rispetto alle candidate alla vittoria finale della Coppa“.