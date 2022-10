Rassegna stampa: i titoli sull’Inter di mercoledì 5 ottobre

Dalla Gazzetta dello Sport a Tuttosport fino al Corriere dello Sport: i titoli dedicati all’Inter dai quotidiani sportivi nazionali

La rassegna stampa di Interlive.it vi offre i titoli dedicati alla squadra nerazzurra sui quotidiani sportivi di oggi, mercoledì 5 ottobre.

GAZZETTA DELLO SPORT – Cuore Inter. Una notte da vera Inter. Segna Calha si soffre ma Inzaghi resiste e piega il Barcellona. Fa tutto il Var L’1-1 non vale, forse c’è il polso di Dumfries. Le Pagelle De Vrij pulito e deciso, per Lewa non è serata. Il bello di Simone Inzaghi e la svolta “Può essere l’inizio ora il campionato”. Furia Barca Xavi: “Siamo indignati. Il gol tolto, il rigore… E l’arbitro non parla”. Onana vola ed esulta “Noi grande squadra. Vittoria bella e voluta”. Calhanoglu gol strepitoso con dedica “Una vittoria per Inzaghi”.

CORRIERE DELLO SPORT – L’Inter si scopre grande: 1-0 al Barça. E l’Inter calha l’asso. Male Vincic, sul rigore/offside fa 2 errori gravi. Inzaghi riparta dalla notte della svolta. Le Pagelle De Vrij annulla Lewandowski Mkhitaryan ok. Inzaghi: Il Barcellona sia soltanto l’inizio. Xavi e Sergio Roberto “Negato un rigore”.

TUTTOSPORT – Inter, magia per Inzaghi. Calhanoglu, l’Inter ha un cuore. Battuto il Barça ora al Camp Nou con 2 risultati su 3. Inzaghi: “Una notte che rimarrà a lungo nella memoria”. “Onana? L’alternanza funziona”. De Vrij e Skriniar: monumentali!