Minacce a Bastoni: “Ma quanto fate schifo”

Inter, sedicente tifoso del Barcellona invia minacce pesanti alla mail della fidanzata di Alessandro Bastoni dopo la sconfitta della sua squadra

Non ci sono parole per descrivere quello che è appena avvenuto, ma semplicemente si spera che chi deve intervenire lo faccia anche in maniera plateale, per evitare che certi episodi vengano si ripetano perché sono la parte marcia dello sport e purtroppo della società in generale. La fidanzata di Alessandro Bastoni ha postato sui social alcuni messaggi che gli sono arrivati tramite mail da un tifoso del Barcellona dopo la sconfitta subita dalla sua squadra allo stadio ‘Meazza’.

Sono parole molto gravi e pesanti da parte di questo, che definire tifoso è un eufemismo, in ogni caso ecco la traduzione dallo spagnolo delle sue, se mi permettete il termine, deliranti parole: “Sono vicino a casa tua e sparerò alle gambe di Bastoni così non potrà più giocare a calcio”.

Il sedicente supporter spagnolo si firma Aitor Serna. Come scrivevamo, queste sono cose che non fanno sicuramente bene al calcio, ma che purtroppo, con l’avvento di internet, hanno permesso a certi personaggi di comportarsi in questa maniera ed esternare dichiarazioni poco simpatiche, sempre usando un eufemismo, in tutti gli ambiti della quotidianità non solo nello sport.

Come disse Umberto Eco nel 2016 mentre riceveva una laurea honoris causa: “I social hanno dato diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività“. Il commento della giovane compagna del calciatore è stato più o meno simile e ha scritto: “Ma quanto fate schifo?”