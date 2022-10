Lautaro: “Abbiamo giocato con tanto cuore e personalità”

Inter, Lautaro Martinez ha esternato tutta la sua felicità per la bella vittoria contro il Barcellona e mandato un messaggio ai compagni

Nella gara di ieri contro il Barcellona non ha segnato, ma come sempre non è mancata la sua grinta e il suo apporto alla squadra non solo in attacco, ma anche in fase di non possesso.

L’attaccante Lautaro Martinez, ha esternato tutta la sua felicità per l’importante vittoria in Champions League contro gli spagnoli di ieri sera allo stadio Giuseppe Meazza, intervistato da Sportmediaset.

Il calciatore non si è limitato a parlare della partita, ma ha anche voluto inviare un messaggio ai propri compagni in vista dei prossimi impegni, a partire da sabato in campionato contro il Sassuolo al Mapei Stadium.

Queste le sue dichiarazioni: “Per noi questa partita era da da vita o da morte, abbiamo giocato con tanto cuore e personalità. Non abbiamo fatto giocare il Barcellona, dobbiamo ripartire da questa vittoria e giocare come abbiamo sempre fatto. Avete elogiato il nostro gioco, la squadra è sempre la stessa, anzi sono stati aggiunti altri giocatori di qualità“.

Per lui e per Edin Dzeko, si profila un bel tour de force visto che la probabile assenza di Joaquin Correa, risentimento muscolare e di Romelu Lukaku, possibile ma non certa almeno panchina con il Barcellona, li obbligherà a rimanere in campo per tutti i 90 minuti più recupero sia nella gara di sabato contro la formazione emiliana, che al Camp Nou contro il Barcellona.