L’Inter si infila tra Milan e Juve: baby fenomeno a costo zero

L’Inter come spesso capita resta attenta anche al calciomercato dei giovani, soprattutto quelli a buon mercato e che complessivamente possono rivelarsi ottimi affari nel rapporto qualità-potenziale-prezzo. In questo contesto potrebbe inserirsi anche un ragazzo di proprietà del Borussia Dortmund e che avrebbe già attirato su di se le mire di club italiani come Milan e Juventus.

Si tratta di Vasco Walz centrocampista classe 2004 seguito da Leaderbrock Sports che ha il contratto in scadenza a giugno 2023 con il Borussia Dortmund e non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. Juventus e Milan fiutano il colpo ma non sono da escludere altri colpi di scena.

Calciomercato Inter, un giovane per le big di Serie A: stellina dal Borussia Dortmund

Ivica Erceg, vice-allenatore del Kickers Offenbach, ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb’, ha descritto lo stesso Walz: “So che parla molto bene l’italiano e che si sente italiano. Per caratteristiche si adatterebbe perfettamente alla Serie A, non ho dubbi su questo. È un jolly di centrocampo in grado di giocare un calcio moderno, perché è valido nelle due fasi, col pallone fra i piedi, nei tackle e anche nell’impostazione. Attacca e difende senza mai fermarsi. Per questo dico che somiglia molto a Gennaro Gattuso, un duellante intenso e aggressivo, ma anche un abile stratega tatticamente”.

Una presentazione intrigante per il giovane Walz che parla peraltro anche la lingua italiana. Un talento che a parametro zero non può che far gola alle big di Serie A, Inter compresa che potrebbe così unirsi a Milan e Juventus nella corsa ad un centrocampista intrigante e ancora in formazione, che ha tutto il tempo dalla sua parte.