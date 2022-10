Dzeko carica: “Ce la giocheremo”. Poi ‘consiglio’ a Lautaro

Edin Dzeko ‘avvisa’ i compagni e prova a suonare la carica in casa Inter. Ecco l’appello lanciato a Lautaro in vista del Barcellona

Reduce dall’aver siglato ben due gol in quel del ‘Mapei’ nello scorso sabato, Edin Dzeko, in vista del match contro il Barcellona, mette ora in guardia i propri compagni e lancia un appello non soltanto ai ‘blaugrana’ ma anche al suo partner d’attacco Lautaro Martinez.

Tra le poche note positive che hanno infatti caratterizzato la trasferta di Reggio Emilia, c’è sicuramente quella di un Edin Dzeko che si trova attualmente in uno stato di forma più che discreto (vista anche la sua età avanzata). Il bosniaco, grazie alla doppietta messa a segno contro il Sassuolo, è per l’appunto riuscito a risultare il match winner di giornata, ma nonostante questo, l’attuale centravanti dell’Inter non ha intenzione di porsi – almeno per il momento – alcun limite ed è proprio per questo preciso motivo che ha già lanciato un ‘messaggio’ a tutto il Barcellona.

Inter, Dzeko non fa alcun mistero e va a tu per tu: “Contro il Barcellona ce la giocheremo. A Lautaro dico di stare tranquillo”

Una volta intervenuto ai microfoni di ‘Sport Mediaset’, l’attaccante dell’Inter Edin Dzeko, ne ha da lì approfittato non soltanto per richiamare l’attenzione dei propri compagni in vista della gara che si terrà al ‘Camp Nou’ il prossimo mercoledì sera ma anche per far tornare il sorriso sul volto di Lautaro Martinez: “Sappiamo che non sarà semplice, ma andremo là a giocarcela. Siamo l’Inter e siamo consapevoli di essere forti. Sul digiuno di Lauti? Il consiglio che gli do è quello di stare tranquillo. Sono cose che accadono spesso a noi attaccanti. Bisogna essere positivi, soprattutto quando la squadra vince. Il gol arriverà, speriamo già al Camp Nou. In fin dei conti questa cosa accade quando meno te l’aspetti”.