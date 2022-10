Mbappe è un guaio anche per l’Inter: cosa può succedere

Mbappe si allontana sempre più dal Psg e così facendo ‘inguaia’ l’Inter. Tutto quello che c’è da sapere a proposito di questa situazione

Nonostante il gol siglato nel match di Champions League di ieri sera contro il Benfica, l’umore di Kylian Mbappe, al momento, non è dei migliori, in quanto, la stella parigina chiede a gran voce una sua cessione.

Stando infatti a quanto riportato da alcuni media francesi – tra cui ‘Le Parisien’ – Mbappe ‘ne avrebbe abbastanza’ del Psg e i motivi di tutto ciò, non sono altro che di natura sportiva, in quanto, il giovane talento francese vive un rapporto tutt’altro che sereno con alcuni giocatori (tra cui Neymar). In tal senso, l’attuale numero 7 dei parigini, avrebbe per dipiù chiesto addirittura una sua cessione in quel di gennaio, anche se questa cosa, avverrebbe – nel caso – solamente in estate. Tutto questo, rischia però di ‘rovinare’ seriamente l’Inter. Da qui, l’eventuale ed ipotetico scenario di vedere Lautaro Martinez con indosso i colori del Psg.

Calciomercato Inter, Mbappe si allontana dal Psg e ‘spinge’ sempre più Lautaro verso il Psg: i possibili scenari

Dopo aver fatto tutte le dovute premesse sul caso Mbappe, è anche lecito dire che nel caso in cui Lionel Messi dovesse restare al Psg – cosa tutt’altro che scontata, in quanto è in scadenza di contratto e in Spagna parlano per dipiù con insistenza di un suo ritorno al Barcellona – potrebbe arrivare a ‘consigliare’ Lautaro Martinez all’intera dirigenza parigina. I due sono compagni in nazionale oltre che grandi amici, al punto che la stessa ‘Pulce’ lo voleva con sé già in passato al Barcellona. Nel mentre quindi il Psg continua a restare sulle tracce di Skriniar – che può prendere a zero – ecco che la stessa società francese potrebbe invece arrivare a far recapitare un’offerta sugli 80 milioni di euro per l’attuale numero 10 dell’Inter. Nonostante questo, il ‘Toro’ resta attaccatissimo ai colori nerazzurri e lo certificano proprio le sue dichiarazioni rilasciate a ‘Sport Mediaset’: “Cerco sempre di dare il meglio per questa maglia, per questa gente e per questo club. Lo dicono i fatti. Ci tengo tantissimo e indossare la fascia contro il Sassuolo è stato un onore per me”.