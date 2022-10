Materazzi: “Forza ragazzi!! Non c’è cosa più bella di provare a battere chi non sa perdere”

Barcellona-Inter, il messaggio di Marco Materazzi ai ragazzi di Simone Inzaghi che scenderanno in campo questa sera al Camp Nou

L’ex difensore dell‘Inter Marco Materazzi, ha voluto inviare un messaggio ai giocatori nerazzurri che questa sera scenderanno in campo contro il Barcellona e ha inoltre ricordato l’impresa fatta 12 anni fa, nella semifinale di Champions League. L’ex calciatore, in nerazzurro dal 2001 al 2011, con 276 presenze e 20 reti con la maglia dei colori del cielo e della notte, dal 2021 è stato inserito, grazie ai voti dei tifosi, nella Hall of Fame nerazzurra dopo Javier Zanetti, Giacinto Facchetti e Giuseppe Bergomi, ha scritto un messaggio tramite sul suo profilo Instagram ai giocatori di Simone Inzaghi.

Queste le sue parole: “Forza ragazzi. Non c’è cosa più bella di provare a battere chi non sa perdere. Proviamoci”.

L’ex difensore ha ricordato come al termine della partita, che promuoveva in finale la squadra di José Mourinho, nonostante la vittoria dei catalani per 1-0 che non bastò a ribaltare il 3-1 dell’andata, furono fatti partire gli impianti di irrigazione dello stadio. Ma la festa nerazzurra ebbe luogo lo stesso, con il profilo di Mou con il dito al cielo che correva al centro del campo a indicare l’impresa.