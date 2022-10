Mondiale e l’Inter vola in Arabia: cosa si sta programmando

L’Inter guarda al futuro e vola già in Arabia. Tutto quello che c’è da sapere a proposito di questa situazione

Nonostante sia ancora tempo di campionato, l’Inter di Simone Inzaghi guarda già al futuro e pensa a cosa farne di questa sosta per il Mondiale. Proprio per questo, la ‘Beneamata’ si guarda attorno e incomincia ad interrogarsi su questa situazione.

Come già preannunciato, a causa della sosta per i Mondiali di Qatar 2022, la Serie A e tutti gli altri top campionati del mondo, dovranno far fronte ad un ‘forzato’ periodo di stop. Diverse sono le società a questo punto che pensano a come trascorrere questo frangente di tempo, che durerà circa un mesetto. Tra i seguenti club, vi figura a proposito anche l’Inter. Inzaghi e soci quindi, in virtù di questo, intendono riempire le proprie giornate trascorrendo una decina di giorni in ritiro. Diverse sono le mete che sono spuntate fuori e tra queste vi è anche quella dell’Arabia Saudita.

Inter, Inzaghi e i suoi vanno in ritiro: si pensa già alla Spagna fino ad arrivare anche all’Arabia Saudita

Seppur durante gli scorsi mesi si sia parlato moltissimo di Malta e Spagna, l’Inter, negli ultimi giorni, sta pensando di trascorrere il proprio ritiro in una meta come quella dell’Arabia Saudita, in modo tale da poter trovare davanti a sé un clima tropicale. Tra l’altro, i nerazzurri tengono seriamente quest’ipotesi al vaglio, in quanto, un mese dopo, si terrà proprio lì la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Chiaramente, dietro a tutto ciò non c’è ancora nulla di certo anche se resta da non dover nascondere che a Inzaghi e a tutto lo staff tecnico nerazzurro garba particolarmente questa meta.