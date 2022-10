L’Inter chiude: nuovo colpo in Sudamerica

Stretta finale per l’acquisto delle prestazioni sportive del giovane talento classe 2004 di provenienza Defensor, club uruguaiano

Si era già discusso su ‘interlive.it‘, in esclusiva, dell’avvicinamento da parte della dirigenza nerazzurra all’agente Marcelo Simonian, responsabile degli affari sportivi del giovane difensore centrale Alan Matturro.

Il calciatore, classe 2004, è attualmente considerato uno degli astri nascenti del calcio sudamericano ed è in forze al Defensor SC, militante nella massima lega uruguaiana. L’intenzione dell’Inter è sempre stata quella di inserirlo nella formazione Primavera alle dipendenze di Chivu e grazie all’intensificarsi dei contatti nelle ultime ore, maturati sulla scia degli ottimi rapporti lavorativi che intercorrono tra le parti, Matturro è adesso vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra.

Stando agli ultimi aggiornamenti raccolti da ‘calciomercato.it‘, il calciatore sarebbe stato dapprima visionato con attenzione dal direttore sportivo Baccin in loco. Quest’ultimo avrebbe poi confermato le grandi doti, non solo fisiche, del giovane difensore sino a raggiungere un’intesa di massima con il suo agente per il suo trasferimento.

Calciomercato Inter, Matturro scelto anche in ottica Prima Squadra

Questa notizia apre nuovi orizzonti nel reparto di Under del sodalizio meneghino, quest’anno partito non proprio col piede giusto rispetto a quanto fatto nella passata stagione. Matturro diverrebbe un rinforzo oculato, anche in ottica di un potenziale passaggio in Prima Squadra in futuro. Non va dimenticato che la dirigenza nerazzurra è ancora alle prese con la delicata questione rinnovo di Milan Skriniar, sul quale sono alte le possibilità di un trasferimento nella finestra estiva di mercato del prossimo anno.