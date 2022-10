Tour de force fino al Mondiale: due grandi ostacoli per Inzaghi

I nerazzurri non possono più permettersi passi falsi viste le già quattro sconfitte collezionate in questo inizio di stagione

A causa del complicato avvio fatto registrare da parte dell’Inter, la squadra di Inzaghi, in virtù di questo, non può più concedersi alcuna ‘piccolezza’. Come se tutto questo non bastasse però, i nerazzurri, da qui fino al Mondiale, saranno chiamati ad un dispendio energetico tutt’altro che indifferente.

Ad attendere l’Inter infatti, ci sarà un calendario non da poco ponto. Nel senso che, prim’ancora che il Mondiale di Qatar 2022 prenda il via, la squadra di Inzaghi troverà davanti a sé numerose compagini che hanno bisogno di punti (alla stessa maniera così come i nerazzurri). In virtù di questo quindi, per gli attuali vice campioni d’Italia – che occupano momentaneamente la settima posizione con 18 punti conquistati sin qui – non sarà minimamente facile risalire in vetta alla classifica, tantomeno se dinanzi a sé troveranno squadre del calibro di Atalanta e Juventus.

Inzaghi è ‘alle strette’ da qui fino al Mondiale: il calendario completo dell’Inter

Pur di provare a ridurre il divario che la separa dalla vetta, servirà un grande sprint da parte dell’Inter da qui fino al Mondiale, in quanto sia Napoli, che Milan e Atalanta viaggiano ormai a ‘vele spiegate’ e non vogliono minimamente saperne di fermarsi. In tal senso, i nerazzurri, prima di trovare dinanzi a sé le complicate trasferte in quel di Torino e Bergamo – rispettivamente contro la Juventus e poi la ‘Dea’ – se la vedranno ancor prima con: Fiorentina, Sampdoria e di mezzo ai due big match ci sarà poi il Bologna; tenendo chiaramente presente anche la gara di Champions League in programma contro il Viktoria Plzen il prossimo 26 ottobre al ‘Meazza’.

IL CALENDARIO COMPLETO DELL’INTER: