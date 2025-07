Ausilio licenziato, terremoto Inter dopo l’addio al Mondiale: “È ora di voltare pagina”

Alta tensione in casa nerazzurra dopo la debacle al Mondiale per Club. E nel mirino dei tifosi è finito anche il dirigente del club meneghino

Saranno giorni di riflessioni in casa Inter. La sconfitta contro il Fluminense ha dato il via ad una sorta di tensione nella rosa nerazzurra a partire dalle dure parole di Lautaro nei confronti di Calhanoglu. Ma il turco non è l’unico ad essere criticato in maniera dura dopo la debacle al Mondiale per Club.

Nel mirino dei tifosi è tornato pesantemente anche Piero Ausilio. Il direttore sportivo non è mai assolutamente piaciuto ai supporters nerazzurri per gli acquisti effettuati. Alcune scelte non sono piaciute e già durante la stagione sono arrivate critiche per l’assenza di una alternativa a Lautaro o Thuram o per l’acquisto di Asllani. Ora la sconfitta contro il Fluminense ha riaperto la discussione e ancora una volta non sono mancati gli attacchi al dirigente.

Inter: Ausilio nel mirino dei tifosi

Il rapporto fra i tifosi dell’Inter e Ausilio è ormai da tempo ai minimi storici. La sconfitta contro il Fluminense ha portato molti utenti supporters nerazzurri a criticare in maniera molto duramente il direttore sportivo sui social e chiedere addirittura un licenziamento immediato per iniziare una nuova avventura.

Le critiche ad Ausilio

“Thohir zhang oaktree. Mazzarri Mancini de Bor Pioli Spalletti Conte Inzaghi Chivu. Tutto è cambiato tranne il direttore sportivo e, guarda caso, continuano a verificarsi gli stessi errori. Per salvare l’Inter, Ausilio deve essere esonerato“, scrive un utente sui social subito dopo il flop nerazzurro.

“Basta con Ausilio! Stessa visione vecchia, stessi errori ogni anno. L’Inter ha bisogno di una nuova mentalità, non di compromessi. È ora di voltare pagina!“, precisa ancora un altro utente.

Gli fa eco un’altra persona: “Non mi spiego come sia ancora stipendiato dall’Inter. In ogni azienda se un dirigente fa stronzate gli fanno saltare la testa, lui è intoccabile“.

Il male assoluto dell’Inter Tutti insieme Mandiamolo alla tendenza#Ausilioout pic.twitter.com/bM2kuJKEHt — L’unico problema dell’Inter = Ausilio (@ehab45427990) June 30, 2025

Thohir zhang oaktree Mazzarri Mancini de Bor Pioli Spalletti Conte Inzaghi Chivu Tutto è cambiato tranne il direttore sportivo e, guarda caso, continuano a verificarsi gli stessi errori. Per salvare l’Inter, Ausilio deve essere esonerato.#Ausilioout pic.twitter.com/L4UmdENtw4 — L’unico problema dell’Inter = Ausilio (@ehab45427990) June 30, 2025

Non mi spiego come sia ancora stipendiato dall’Inter.

In ogni azienda se un dirigente fa stronzate gli fanno saltare la testa, lui è intoccabile #ausilioout — AusilioOut (@ErCaciott4ro) June 30, 2025

Calciomercato decisivo per Ausilio?

Le critiche continueranno anche nelle prossime settimane e Ausilio dovrà rispondere con il calciomercato. In caso di un nuovo flop, non è da escludere che il club possa iniziare delle riflessioni anche sul direttore sportivo.