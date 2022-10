Sabatini parla chiaro: “Inter, c’è un problema serio”

Sabatini esce allo scoperto e dice la sua sul periodo che sta affrontando attualmente l’Inter. Tutte le dichiarazioni dell’ex dirigente nerazzurro

Il fatto che l’Inter sia stata e sia tutt’ora in seria difficoltà economica è sotto gli occhi di tutti, al punto che, i nerazzurri hanno potuto permettersi pochissimi investimenti importanti sin qui.

A testimonianza di ciò, gli stessi vice campioni d’Italia, sono per l’appunto riusciti a chiudere un colpo low cost come quello di Francesco Acerbi negli ultimissimi giorni di mercato e questa cosa è tutto dire in fin dei conti. Nonostante questo, resta da fare allo stesso tempo un grandissimo plauso a Marotta e e tutta la dirigenza dell’Inter per gli investimenti che sono comunque riusciti a compiere con un budget praticamente irrisorio se non proprio nullo. Ad evidenziare questa cosa, è stato lo stesso Walter Sabatini durante un’intervista.

Sabatini va a tu per tu: “L’Inter ha avuto alcuni problemi che non mi sarei mai aspettato. Marotta risolverà tutto. Zhang? Persona generosa”

Una volta intervenuto ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, Walter Sabatini ne ha da lì approfittato per dire la propria sul momento dell’Inter e ha poi potuto soffermarsi sulla sua ‘parentesi’ vissuta in nerazzurro. Queste le sue dichiarazioni: “L’Inter ha avuto seri problemi economici che non mi sarei mai aspettato, anche perché Zhang è generoso. Marotta sarà in grado di insonorizzare le pareti di Appiano e ai calciatori non interesserà nient’altro che non siano gli allenamenti e le partite. Il resto è acqua passata. In fin dei conti si stanno riprendendo da un periodaccio che è fisiologico”.