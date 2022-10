Ufficiale Juve-Inter senza Curva Nord: “Solite e note motivazioni”

Con largo anticipo il tifo organizzato nerazzurro rende noto che salterà per protesta la trasferta di Torino in programma il prossimo 6 novembre

All’Allianz Stadium senza la Curva Nord. Con una nota ufficiale, il tifo organizzato nerazzurro ha comunicato che non sarà a Torino il prossimo 6 novembre in occasione del derby d’Italia tra Juventus e Inter valevole per la 13esima giornata di Serie A.

“La Curva Nord – si legge nel breve comunicato sulla pagina ufficiale Facebook, ‘L’Urlo della Nord’ – rende noto con largo anticipo che anche per quest’anno non parteciperà alla trasferta di Torino in occasione di Juventus Inter del 6 novembre prossimo”.

JUVE-INTER SENZA CURVA – Le motivazioni – sottolineano gli ultrà interisti nella nota – sono le solite ben note legate alla modalità di vendita biglietti per il settore ospiti“.

Juventus-Inter, sfida da dentro o fuori per le ambizioni Scudetto

Juve-Inter del 6 novembre potrebbe essere una sfida cruciale per entrambe in ottica Scudetto. Chi dovesse perdere il confronto, considerato il forte ritardo in classifica dalle primissime posizioni, rischierebbe concretamente di abbandonare definitivamente ogni ambizione per il tricolore. L’anno scorso Lautaro e compagni vinsero tre sfide su quattro contro i bianconeri, aggiudicandosi Coppa Italia e Supercoppa italiana. Il duello a Torino finito 0-1, gol di Calhanoglu, permise a Inzaghi e soci di uscire da una profonda crisi e rilanciarsi proprio nella corsa al titolo, alla fine conquistato però dal Milan di Pioli.