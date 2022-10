Italiano perde un altro titolare: out contro l’Inter

Emergono ulteriori novità in merito alle condizioni di alcuni componenti della rosa di Italiano e non solo. Le ultime in vista di Fiorentina-Inter

Ancora poco più di 24 ore e poi sarà nuovamente tempo di Serie A Tim, dove ad inaugurare questo turno sarà proprio la gara tra Juventus ed Empoli (anticipo del venerdì sera). Tante le novità di formazione in vista di questa undicesima giornata di campionato e non è un caso che sia l’Inter che la Fiorentina, dovranno fare i conti con qualche importante assenza.

Tra le diverse assenze di peso – e qui ci riferiamo a Gaetano Castrovilli (ancora assente per l’infortunio rimediato al crociato e non solo nello scorso aprile) e a quella di Marcelo Brozovic in particolar modo – non ci sarà neppure un componente della squadra guidata da Vincenzo Italiano. Appare recuperato invece Romelu Lukaku, il quale nella giornata di oggi si è allenato parzialmente in gruppo. Ma le novità non finiscono qui, in quanto emergono ulteriori indizi sulla formazione che il tecnico viola avrà a sua disposizione per la gara casalinga contro l’Inter.

Verso Fiorentina-Inter, Italiano perde Jovic ma ‘riabbraccia’ Amrabat: le novità di formazione

Seppur la Fiorentina abbia di nuovo a disposizione con sé Sofyan Amrabat – dopo che il marocchino ha scontato la squalifica nella scorsa giornata per via della somma di ammonizioni – i viola, nella gara del ‘Franchi’ – in programma contro l’Inter di Inzaghi nel prossimo sabato – dovranno fare a meno del proprio centravanti Luka Jovic. L’ex Real Madrid è stato infatti costretto a chiedere il cambio al minuto 7 nell’ultimo match giocato contro il Lecce a causa di un fastidio articolare accusato all’anca. Le sue condizioni – nonostante non preoccupino del tutto – al momento non promettono bene e difficilmente il serbo sarà a disposizione di Italiano per questa gara di campionato. Probabile al suo posto l’inserimento di Cabral dal 1′.