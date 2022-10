Calciomercato Inter, l’attaccante allo scoperto: “Mi sento pronto. Voglio tornare”

L’attaccante esce allo scoperto e manda un messaggio all’Inter per il futuro. Tutto quello che c’è da sapere su questa situazione

Seppur in tanti abbiano fatto ‘avanti e indietro’ dall’Inter durante tutti questi ultimi anni, vedasi proprio il caso Lukaku, in molti non sono comunque mai riusciti a dimenticarsi del tutto del fascino della ‘Beneamata’.

In virtù di questo, possiamo quindi dire che alcuni di questi giocatori hanno sostanzialmente lasciato un ‘pezzo di cuore’ lì a Milano e tra questi c’è anche Martin Satriano. L’attaccante uruguaiano si trova attualmente in prestito ad Empoli, dove sta perlomeno riuscendo a trovare un po’ di spazio. Ad ora infatti, il classe ’01 è riuscito a raccogliere già 9 presenze in campionato, condite tra l’altro da 1 gol. Tutto quello che però l’ex centravanti dell’Inter si augura, non è nient’altro che un suo ritorno in nerazzurro, questa volta per giunta da titolare.

Satriano non si nasconde: “Sogno di tornare all’Inter da titolare. Lautaro e Lukaku preziosi per me”

In una lunga intervista concessa a ‘Sportweek’ – uscita sulle colonne de ‘La Gazzetta dello Sport’ – Martin Satriano ha da lì avuto tempo e modo di soffermarsi non soltanto sulla sua esperienza trascorsa a Milano ma anche sul rapporto instaurato assieme ad alcuni suoi vecchi compagni di squadra. Queste le sue prime impressioni: “Lautaro? Lo sento vicino a quelle che sono le mie caratteristiche. Aggressivo, ‘cattivo’ e quando non fa gol si arrabbia come me. In allenamento parlavamo tanto. Lui mi dava parecchi consigli e ogni tanto ci sfidavamo. In futuro vorrei tornare all’Inter ma per giocare. So che devo imparare ancora tanto, ma mi sento pronto. E, d’altra parte, si impara solamente entrando in campo”.