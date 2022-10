DIRETTA Serie A, Fiorentina-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Fiorentina di Italiano nella undicesima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter è di scena sul campo della Fiorentina a Firenze in una gara che mette in palio 3 punti molto importanti valida come quarto anticipo della undicesima giornata del campionato di Serie A, tra due squadre che tra mercoledì e giovedì saranno impegnate nelle coppe europee.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi puntano ad ottenere la terza vittoria di fila dopo quelle contro il Sassuolo e la Salernitana – inframezzate dalla doppia sfida che ha portato 4 punti contro il Barcellona – per raggiungere almeno momentaneamente Udinese e Lazio al quinto posto in classifica, impegnate domani rispettivamente contro Torino e Atalanta. Dall’altra i viola di Vincenzo Italiano vanno a caccia di un successo di prestigio per dare una svolta alla stagione che li vede nella parte meno nobile della graduatoria dopo il pareggio di lunedì scorso contro il Lecce. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Artemio Franchi in tempo reale.