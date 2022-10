Serie A, dalla 17esima alla 21esima giornata: il calendario dell’Inter

Ufficializzate le date degli anticipi e dei posticipi che vanno dalla 17esima alla 21esima giornata del campionato di Serie A. Il calendario completo dell’Inter

La Serie A inizia ad entrare seriamente nel vivo e non è un caso il fatto che in soli otto punti siano racchiuse addirittura 7 squadre. Questo campionato inoltre, ci ha mostrato sin qui diversi colpi di scena, come per esempio quello di vedere due potenziali candidate allo scudetto come Juventus e Inter, posizionate solamente all’ottavo e al settimo posto in classifica.

Entrambe, si sono rese protagoniste di un complicato avvio di stagione, ma ora, nonostante le difficoltà iniziali, sia la Juventus che l’Inter in particolare, sembrerebbero aver ‘ingranato’ ormai del tutto. Diversi gli impegni ravvicinati che accomunano poi entrambe le squadre da qui fino alla sosta per i mondiali. In virtù di questo dunque, sono state rese note nella giornata di oggi le date che vanno dalla 17esima alla 21esima giornata di campionato.

Serie A, date e orari dalla 17esima alla 21esima giornata: il calendario completo dell’Inter

Al termine di questa sosta per i Mondiali, l’Inter tornerà a vedersela in campionato il 4 gennaio contro il Napoli in quel del ‘Meazza’. In seguito a ciò poi, grazie alle date pubblicate quest’oggi dalla Lega Serie A, i nerazzurri faranno visita al Monza nel prossimo 7 gennaio alle ore 20:45, fino ad arrivare poi alle gare che portano contro: Verona, Empoli, Cremonese e al derby con il Milan. Nel mentre inoltre, la squadra di Inzaghi sarà anche impegnata anche nel turno degli ottavi di Coppa Italia contro il Parma nel prossimo 10 gennaio 2023 alle ore 21:00.

IL CALENDARIO DELL’INTER DALLA 17′ ALLA 21′ GIORNATA