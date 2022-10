Agente Cermak: “Il mio assistito sogna di giocare in Liga o in serie A”

Inter-Plzen, l’agente di Ales Cermak ha dato la sua opinione sul futuro prossimo del suo assistito

Questa sera sarà in campo al Meazza con il suo Viktoria Plzen a sfidare l’Inter, ma il suo agente ha dichiarato che il suo assistito sogna di giocare anche nel campionato italiano. Il procuratore di Ales Cermak, ha parlato a Calciomercato.it in onda su TvPlay, spiegando la sua opinione sul futuro del calciatore e ha detto: “E’ vero, la Lazio ha seguito il giocatore in passato. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno, stiamo lavorando anche per gennaio, vedremo cosa si troverà, il ragazzo interessa ad alcune società. Noi abbiamo due priorità: la Liga spagnola e il campionato italiano di Serie A. Questo per le sue caratteristiche, essendo un elemento molto tecnico”.

Adrian Lucan ha anche spiegato la situazione che riguarda altri due suoi assistiti come Cerven e Jakuliak e ha spiegato: “Gli accordi si fanno con i miei tempi, quando le squadre slovacche vedono un giocatore di buon livello hanno subito fretta, ma invece si fa con i miei tempi. Cerven al momento è infortunato”.

L’agente, ha poi dato la sua opinione sulla sfida del Meazza e ha dichiarato: “Spero che il coach del Viktoria possa schierare dei buoni giocatori e il miglior undici. L’Inter ha bisogno della vittoria assolutamente e i primi minuti saranno fondamentali”.