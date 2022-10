Niente Samp per Brozovic: possibilità col Bayern

Il centrocampista continua a svolgere allenamenti individuali, salterà con certezza anche l’impegno di campionato di domani con la Sampdoria

Forte del recupero di Romelu Lukaku – andato anche a segno nella prima uscita ufficiale dopo il lungo stop di due mesi per infortunio – l’Inter attende con ansia di ritrovare anche il proprio regista, Marcelo Brozovic.

Stando agli ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile, il croato non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di campionato di domani sera contro la Sampdoria in casa a ‘San Siro’. Il tecnico, coadiuvato dallo staff medico, avrebbe infatti deciso di non reintegrarlo ancora in gruppo per gli allenamenti di preparazione alle partite o di defaticamento, facendogli continuare il lavoro individuale di potenziamento che lo ha tenuto impegnato finora.

Brozovic con fiducia verso il Bayern, altrimenti sarà Juve

In ogni caso, quel che traspare è grande positività: Brozovic avrebbe recuperato dal danno ai flessori in tempi record; pertanto non si esclude che possa figurare tra i convocati della sfida conclusiva della fase a gironi di Champions League della prossima settimana, contro il Bayern Monaco. Nel caso in cui non dovesse farcela per quella data, sarà sicuramente a disposizione per lo scontro diretto con la Juventus del primo weekend di novembre.