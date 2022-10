UFFICIALE Difensore ko: “Sarà rivalutato nella prossima settimana”

Il centrale dell’Inter costretto a dare forfait. Ecco le ultime sulle sue condizioni anche in vista dei prossimi impegni

Reduce dall’aver accusato qualche fastidio di troppo, Danilo D’Ambrosio, nella giornata odierna, non ha svolto in via precauzionale la seduta d’allenamento di oggi. Le sue condizioni ora mettono in ansia l’intero ambiente Inter ma tutto ciò che occorre è solamente un po’ di chiarezza.

Non a caso, i primi a prendere in mano la situazione, sono state proprio le persone appartenenti all’intero organigramma societario dell’Inter. In che maniera? Mandando in rete un comunicato che ha subito rese note le condizioni del difensore nerazzurro. Questa la nota ufficiale da parte del club: “Danilo D’Ambrosio non ha preso parte all’allenamento odierno a causa di un affaticamento agli adduttori che lo affligge da qualche giorno. Le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate la prossima settimana”.