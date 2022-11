Inzaghi stravolge tutto: le probabili di Bayern Monaco-Inter

Torna la Champions League con l’Inter impegnata questa sera alle ore 21 contro il Bayern Monaco. Le probabili formazioni del match

A due mesi dalla gara d’andata, l’Inter di Inzaghi ritrova nuovamente dinanzi a sé la squadra guidata dal tecnico avversario Julian Nagelsmann. Un match pressoché ‘inutile’ possiamo dire per i fini della classifica, ma che nonostante questo, ci darà comunque la possibilità di assistere in prima persona al fascino della Champions League.

Da qui, restano moltissimi i cambi attuati da entrambi i tecnici, pronti a lasciare spazio a chi – almeno fino a questo momento – ha raccolto un minutaggio inferiore rispetto ai propri compagni di squadra. Tra i pali, altra occasione in arrivo per Onana, visto che Handanovic non è al meglio. Dinanzi a lui, pronti a schierarsi nei tre di difesa: Darmian, de Vrij e Acerbi. Sulle fasce laterali invece, si rivede nuovamente dal 1′ Robin Gosens, con Bellanova pronto a raccogliere anche lui il suo primo gettone stagionale da titolare. Per quanto riguarda i tre interni di centrocampo, gli unici certi del posto per questa sera sembrano essere Asllani e Barella, con uno tra Gagliardini e Mkhitaryan pronto a darli supporto (al momento l’ex Atalanta sembra essere in vantaggio). Davanti, nuova chance per Correa, con uno tra Lautaro e Valentin Carboni pronti a contendersi una maglia. Ricordiamo che il ‘Toro’ è appunto diffidato.

Verso Bayern Monaco-Inter: tutte le mosse di Nagelsmann

Con un Bayern Monaco già matematicamente qualificato da primo, Julian Nagelsmann pensa anche lui ad un po’ di turnover in vista dei prossimi impegni stagionali. In virtù di questo dunque, il primo a dover ritrovare una maglia da titolare dovrebbe essere proprio il secondo portiere Ullreich. Dinanzi a lui ci saranno invece i quattro di difesa, vale a dire: Mazraoui, Upamecano, Pavard e Davies. In mediana agiranno – quasi con assoluta certezza – Kimmich e Sabitzer. Anche il ‘quartetto’ d’attacco resta però una cosa non da poco conto, in quanto ci saranno dal 1′: Coman, Gravenberch, Gnabry e Choupo-Moting.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO-INTER

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ullreich; Mazraoui, Upamecano, Pavard, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Gravenberch, Gnabry; Choupo-Moting. All: J. Nagelsmann.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Correa, Lautaro. All: S. Inzaghi.

ARBITRO: Ivan Kruzliak (SLO)