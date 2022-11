Inter, è tutto vero: rifiuta l’offerta di rinnovo

Conferme dall’Inghilterra sulle voci di rottura con il top club delle midlands, ora l’Inter ha chance concrete per l’affondo in estate

Appena qualche giorno fa, qui su ‘interlive.it‘, si era discusso di un possibile addio del centrocampista al Manchester City delle meraviglie di Guardiola. Oggi, secondo quanto riportato dagli inglesi di ‘Football Insider’, l’indiscrezione ha trovato conferme.

Ilkay Gundogan sarebbe intenzionato a rifiutare ogni tentativo di rinnovo di contratto che la dirigenza dei ‘Citizens’ dovesse proporgli da qui alla prossima primavera. Il suo destino, dunque, è quello di terminare la propria avventura in Inghilterra a parametro zero nella speranza di un ritorno in madrepatria oppure di fare fortuna in un’altra grande realtà europea.

A fargli la corte non c’è soltanto il Bayern Monaco ma anche l’Inter, sempre pronta a fissare accordi con calciatori in esubero senza dover sborsare cifre esorbitanti per i rispettivi cartellini. Certo le richieste di ingaggio non sarebbero delle più basse, ma la dirigenza nerazzurra potrebbe pur sempre sfruttare il bonus del Decreto Crescita per diluire i potenziali 5 milioni di euro netti in tre stagioni.

Calciomercato Inter, Gundogan lusso per pochi

Da un punto di vista meramente economico, l’innesto di Gundogan peserebbe non poco su monte ingaggi. Per poter pareggiare i conti, ci dovrebbe essere necessariamente una partenza, ma è troppo presto per poterci pensare. In ogni caso, si tratterebbe di un acquisto di grandissimo spessore per migliorare una cintura mediana motivo di vano per Simone Inzaghi.