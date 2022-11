Brutta tegola per Gasperini: l’attaccante tornerà disponibile solo dopo il Mondiale

Inter, in vista della gara di Bergamo contro l’Atalanta di settimana prossima brutta tegola per gli orobici che non potranno schierare Muriel

In queste ultime tre giornate di campionato prima della pausa per il Mondiale in Qatar, sperando che questa pensata della Fifa non si ripeta nelle prossime edizioni che non si svolgeranno in Europa e si prosegua con le gare della massima competizione tra Nazionali in estate, la formazione di Simone Inzaghi è attesa da tre partite di un certo livello di difficoltà.

Si parte domenica sera con il derby d’Italia e si termina la domenica successiva all’ora di pranzo contro l’Atalanta, allo Gewiss stadio di Bergamo.

In merito alla gara con la formazione di Giampiero Gasperini, brutta perdita per la formazione orobica che non avrà a disposizione l’attaccante Luis Muriel.

Il calciatore è stato sottoposto agli esami, che hanno mostrato una lesione parziale dell’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori a destra. Per l’attaccante quindi niente sfida con Osihmen sabato alle 18, ma è quasi certa la sua assenza sia nella gara infrasettimanale in trasferta con il Lecce, sia in quella con l’Inter ancora in casa.

Il responso sui tempi di recupero per questo tipo di infortunio non è stato dato, ma sicuramente il giocatore dovrebbe rientrare dopo la pausa mondiale. Intanto gli altri due giocatori infortunati De Roon e Zappacosta, proseguono con il lavoro differenziato.

In ogni caso Luis Muriel non avrebbe potuto partecipare al Mondiale visto che la Colombia non è riuscita a qualificarsi essendo arrivata solo sesta nella classifica finale di qualificazione valida per il Sudamerica dietro al Perù, che ha poi perso lo spareggio con l’Australia ai calci di rigore.