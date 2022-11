L’uomo copertina di casa Inter è sicuramente Lautaro Martinez, il volto di grinta e qualità dell’attacco di Simone Inzaghi che col suo talento ed un potenziale enorme rischia di scuotere anche il mercato

Lautaro Martinez sta vivendo l’ennesima stagione da grande protagonista con la maglia dell’Inter. Autore di gol importanti e molto pesanti in questa prima metà di annata, il ‘Toro’ si prepara a dare il suo contributo fino alla sosta per poi scatenarsi anche al servizio della sua Argentina. Al fianco di Lionel Messi e soci si candida a rappresentare uno degli attacchi più forti e completi del Mondiale, che rappresenterà inevitabilmente anche una ghiotta vetrina.

L’Inter e Inzaghi se lo godono e lo coccolano, ben consapevoli del suo enorme valore e del suo peso all’interno di uno spogliatoio di primo pelo come quello meneghino. Gol e assist al servizio della squadra per il ‘Toro’, che come già accaduto negli anni scorsi, potrebbe tornare ad essere anche uomo mercato.

Calciomercato Inter, Lautaro colpo di gennaio: offerta da capogiro

L’exploit di Lautaro non può di certo passare inosservato, e non è da escludere che mantenendo questo ritmo e con un eventuale Mondiale da grande protagonista, qualcuno possa tornare sin da subito a farci un pensierino, già per gennaio. Pure in inverno quindi potrebbe esserci qualche tentativo clamoroso per il centravanti dell’Argentina che tra Spagna e soprattutto Inghilterra rischia di attirare attenzione.

A gennaio, in caso di ulteriore exploit mondiale, potrebbero farci un pensierino squadre come Manchester United, Tottenham e il Newcastle di PIF. Queste tre potrebbero presentare proposte da capogiro per il Toro, non avendo problemi di disponibilità economica da mettere in campo. L’Inter dal canto suo non vuole assolutamente privarsene, figurarsi a metà stagione, anche se al netto di ogni volontà offerte importanti e fuori mercato passano e passerebbero sempre al vaglio di Zhang vista la situazione.