Calciomercato Inter, Luis Alberto per Inzaghi: è ‘scambio’ con la Lazio

Il centrocampo dell’Inter potrebbe cambiare ancora volto la prossima estate tra entrate e uscite. Un nome in particolare può tornare in auge: Luis Alberto

Simone Inzaghi ha ripreso in mano la sua Inter offrendo un gioco efficace e risultati in serie. Fondamentale l’apporto di quasi tutta la rosa a disposizione che però nei prossimi mesi dovrebbe cambiare ancora. Tra le fila della compagine meneghina non mancano alcuni calciatori dal futuro in bilico, in particolare quelli con il contratto in scadenza a giugno 2023. Tra i papabili partenti c’è sicuramente Roberto Gagliardini, semplice alternativa nelle gerarchie di Inzaghi che non gli ha concesso fin qui un minutaggio importante tra campionato e coppa.

Lo score, i minuti e le presenze fanno ben capire come Gagliardini non sia centrale per il presente e possa essere uno dei calciatori con la valigia per il futuro. Senza rinnovo di contratto il centrocampista italiano andrebbe via a costo zero e non va esclusa una permanenza in Serie A in un altro club importante.

Calciomercato Inter, cambio di maglia tra Gagliardini e Luis Alberto: tra addio a zero e necessità di cambiare

A zero Gagliardini potrebbe essere un’idea per Sarri ‘alla Vecino’ visto che con l’uruguaiano si sta trovando bene. Inoltre la Lazio presto o tardi perderà a centrocampo anche Luis Alberto e avrebbe dunque bisogno di innesti in mezzo al campo. A sua volta lo stesso centrocampista spagnolo potrebbe anche tornare in auge in ottica Inter, proprio alla corte di un suo ex mentore come Inzaghi.

Luis Alberto non è centrale per Sarri e da tempo punta a cambiare squadra. Oltre alle destinazioni ispaniche, il numero 10 potrebbe anche proporsi alla stessa Inter nuovamente, soprattutto se al club di Suning dovessero pervenire offerte importanti per Calhanoglu che occupa la stessa zona di campo. Una sorta di ipotetico ‘cambio’ di maglie sull’asse Inter-Lazio, fermo restando la totale indipendenza di una questione l’una dall’altra.