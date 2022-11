Interlive | Skriniar, Psg fermo: ora l’Inter può chiudere

Il Psg non bussa più come una volta alla porta dell’Inter. Adesso sì che i nerazzurri possono chiudere per davvero per il rinnovo di Skriniar

Sono stati giorni indubbiamente turbolenti quelli trascorsi dall’Inter di Inzaghi per buona parte dell’estate. I nerazzurri non a caso, negli scorsi mesi, hanno più e più volte avuto a che fare con numerosi club esteri, desiderosi di provare ad accaparrarsi numerosi giocatori appartenenti alla società presieduta da Zhang. Pensiamo per esempio a quanto accaduto precedentemente tra Bastoni e il Tottenham ed in seguito tra Skriniar e il Psg.

A distanza di qualche mese di tempo però, resta da dover fare presente che i nerazzurri hanno comunque avuto la forza e la testardaggine di resistere a tutti questi ‘assalti’ europei (nonostante poi la complicata situazione economica nella quale si trovino tutt’ora). In virtù di questo dunque, l’obiettivo prefissato da parte dell’intera dirigenza dell’Inter, resta senz’alcun ombra di dubbio quello di riuscire a portare a termine il rinnovo di contratto di Milan Skriniar (cosa della quale si discuterà man mano sempre di più).

Calciomercato Inter, rinnovo Skriniar: le possibili cifre dell’accordo

Fermo restando che il Psg non abbia più mosso alcun passo in avanti per Milan Skriniar in questi ultimi mesi, la momentanea priorità dell’Inter è sicuramente quella di raggiungere l’intesa per il prolungamento di contratto del giocatore. Lo slovacco ha infatti il contratto che andrà in scadenza nel prossimo giugno, ma la notizia che può e che deve sicuramente far sorridere i nerazzurri, è il fatto che sul fronte parigino sia al momento tutto fermo. Le novità non sono però finite qui: stando alle informazioni in possesso di ‘InterLive.it‘, l’intera dirigenza dell’Inter è pronta a mettere sul piatto 6-6,5 milioni di euro per il rinnovo dell’ex Sampdoria. Attesi dunque nuovi ed ulteriori aggiornamenti, ma la volontà della ‘Beneamata’ è dunque ormai chiara.

Da parte del #Psg ora nessun movimento in direzione #Skriniar. Tutto fermo, e per l’#Inter è una buona notizia. Anche da questo nasce il grande ottimismo di Marotta per il rinnovo. @interliveit — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) November 4, 2022

Rinnovo Skriniar, Inter fiduciosa di chiudere: le dichiarazioni di Marotta

A testimonianza di quanto riferito da Beppe Marotta nel pre-partita di Bayern Monaco–Inter – il quale ha ribadito ai microfoni di ‘Sky Sport’ le seguenti parole: “Il valore di Skriniar è superlativo sia dentro che fuori dal campo. Sono molto ottimista che si possa arrivare alla conclusione positiva della trattativa entro il 13 novembre, quando ci sarà l’ultima partita del campionato prima della pausa Mondiale” – i nerazzurri sono più che fiduciosi di poter concludere la trattativa del rinnovo dello slovacco da un momento all’altro.