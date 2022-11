“Entro il 13 novembre”: Marotta fissa la data per il ‘colpo’ Inter

By

Le dichiarazioni del CEO nerazzurro prima del fischio d’inizio della sfida Bayern-Inter valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions

L’Inter è già qualificata agli ottavi, ma stasera col Bayern (passato come primo del girone) non sono ammesse figuracce. Parliamo sempre della Champions e di una sfida di extra-lusso da onorare per prestigio e morale a cinque giorni dal derby d’Italia con la Juventus.

Da Lukaku al ‘caso’ Curva Nord, ecco le parole del CEO nerazzurro Marotta rima della gara dell’Allianz Arena:

NUOVO INFORTUNIO LUKAKU – “Ha avuto questa ricaduta imprevista – le sue parole a ‘Mediaset Infinity’ – Purtroppo gli incidenti di percorso succedono. Penso che questa sia una casistica ricorrente in tanti club considerato che questa è una stagione anomala con un maggiore stress agonistico”.

CURVA – “Abbiamo rilasciato un comunicato molto esplicito, a cui posso solo aggiungere che l’Inter combatte sempre la violenza fisica e verbale. È un nostro obiettivo, ma come il Var anche noi non riusciamo a risolvere tutti i problemi. Con il dialogo e il confronto si può però arrivare a far sì che il calcio sia un fenomeno di aggregazione sociale”.

Calciomercato Inter, Marotta su rinnovo Skriniar: “Ci sono i presupposti per una conclusione positiva entro il 13 novembre”

SKRINIAR – “Il suo valore è superlativo sia dentro che fuori dal campo – ha detto Marotta al microfono di ‘Sky Sport’ – Sono molto ottimista che si possa arrivare alla conclusione positiva della trattativa entro il 13 novembre, quando ci sarà l’ultima partita del campionato prima della pausa Mondiale. Ci sono i sentori e i presupposti positivi per dire questo”.