Juve-Inter, niente da fare Mckennie e Vlahovic saltano il derby d’Italia

Juventus-Inter, Massimiliano Allegri per il derby d’Italia non potrà contare su Vlahovic e Mckennie

In vista della gara di questa sera contro l’Inter all’Allianz Stadium di Torino, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei convocati.

Nella lista non sono presenti parecchi calciatori e, oltre a quelli che si sapeva da tempo che non potevano partecipare alla sfida per infortunio come Pogba, Paredes, Kean, Kaio Jorge, Iling, De Sciglio e Ake, non ci saranno nemmeno Mckennie e Vlahovic, che invece l’allenatore sperava di poter recuperare almeno per la panchina.

In ogni caso il ritorno di Federico Chiesa dopo 9 mesi circa dall’infortunio è una buona notizia per la squadra bianconera e anche per la Nazionale italiana ma contemporaneamente un pericolo in più per la difesa di Simone Inzaghi.

Questo l’elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Fagioli.

Attaccanti: Chiesa, Milik, Di Maria, Soulè.

Vedremo se questa sera, il tecnico bianconero rischierà sin da subito sia Chiesa che Di Maria, che sono appena rientrati dall’infortunio e il calciatore italiano ha giocato solo una ventina di minuti con il Psg, mentre per l’argentino sarebbe un ritorno in campo diretto dopo che è rimasto fermo dallo scorso 13 ottobre.