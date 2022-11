L’esonero di Inzaghi è immediato: spunta un sostituto clamoroso

I tifosi dell’Inter si scagliano contro il tecnico dopo la sconfitta con la Juventusche esclude i nerazzurri dalla corsa Scudetto

La sconfitta con la Juventus, nel derby d’Italia valevole per la tredicesima giornata di Serie A, è pesantissima come ha dichiarato lo stesso Inzaghi al termine. I nerazzurri subiscono il sorpasso in classifica proprio dei bianconeri e, di fatto, dicono addio alla corsa Scudetto considerato il distacco di ben undici punti dalla capolista Napoli.

Sul banco degli imputati c’è, ovviamente, lo stesso tecnico interista che all’Allianz ha rimediato già la quinta sconfitta in campionato, perdendo fin qui tutti gli scontri diretti. Già a novembre la sua Inter è fuori dalla corsa al titolo, su Twitter spopola così di nuovo l’hashtag #InzaghiOut:

Grande impatto del mister che in un anno e mezzo è riuscito a traferire totalmente il suo DNA alla squadra. Dopo aver vinto lo scudetto, oggi l’Inter ha un bel gioco, è supponente, fragile psicologicamente, discontinua e un colabrodo in difesa. Grazie #Inzaghi, masterclass! — Il Gatto e la Volpe (@GattoeVolpeTw) November 7, 2022

; 3 vittorie fortunose arrivate con gol oltre il 90′ ( Lecce, Torino, Fiorentina ), 9 punti dal primo posto. Un inizio di stagione disastroso, scudetto già perso a novembre ed unica prospettiva quello di agguantare il 4° posto. #inzaghi #inter #JuveInter #inzaghiout — David (@David63151033) November 7, 2022

Finalmente qualcuno di lucido e non fazioso o capiscers di #Inter twitter.

Aggiungo che #Inzaghi è buono solo per i trofei nazionali di più da lui non si può pretendere.

Inter Vs lazio ❌️

Inter Vs milan❌️

Inter Vs roma ❌️

Inter Vs juve❌️

Ma dove vogliamo andare ?

Altro che scudetto qua scappa anche il 4 posto

Ps: un allenatore che fa diventare una squadra da scudetto ad una squadra da 4 posto non l’ho mai visto poi però c’era #Inzaghi — Fili (@lareginaincitta) November 7, 2022

Se la smettesse di fare terrorismo psicologico ai giocatori con le sostituzioni dopo le ammonizioni forse li farebbero. #Inzaghi — Matteo Duranti 🦸🏻‍♂️ (@matteoduranti10) November 7, 2022

Chi ha rinnovato #Inzaghi a 5,5 dovrà renderne conto. Incapaci. Poveracci e sboroni senza una lira. Marottaaaaa — Maurizio (@maumou72) November 7, 2022

Che figura di merda che abbiamo fatto ! Perso contro una squadra mediocre #Inzaghi — Massimo ok (@MaximoMassim) November 6, 2022

#Inzaghi Cosa serve ancora dopo aver perso contro una mezza squadra, per sancire che Inzaghi ha abbondantemente perso l’occasione della vita! È un allenatore che galleggia sulla sufficienza e che al massimo può allenare la Lazio (non si offendano i laziali)! — Igna (@padatuitt) November 6, 2022

Dopo la prestazione indecorosa malgrado potevamo vincere 4-0, dico che il discorso scudetto per l’#Inter quest’anno si chiude stasera. Con un mediocre come #Inzaghi si può solo vincere Coppe Italia e Supercoppe. Punto#JuveInter #SerieA — Mattia Bianchi (@tiathe96er) November 6, 2022

Alla tredicesima giornata :

24 punti fatti;

5 big match persi;

19 gol subiti;

-11 dalla vetta.

Inzaghi quella è la porta ed è aperta (l’ho difeso fino alla partita con l’Udinese e sono rimasto in silenzio ma adesso si è superato il limite…). #Inzaghiout #JuveInter #SerieA pic.twitter.com/qdBgr1LLGz — DumfriesVattene (@Scemoneout) November 6, 2022

MAI SCESO DAL CARRO #INZAGHIOUT nemmeno dopo il girone di Champions passato in anticipo.

Allenatore MEDIOCRE.

Non adatto a certi livelli.

VERGOGNATEVI.#JuventusInter #JuveInter https://t.co/MK7lN3LKh4 — Damiano 🇮🇹 (@BorisJo_ker) November 6, 2022

#JuveInter 5 scontri diretti 5 sconfitte mentalità da perdenti data da un allenatore mediocre. Solo il passaggio di turno in Champions da salvare per il resto in campionato vittorie solo con squadre più deboli. Ora più che mai #Inzaghiout — Vita da Calciofilo (@Vita_Calciofila) November 6, 2022

E, ricordiamo, il turnover e una settimana intera per prepararsi contro la peggior Juve della storia recente Se non ci sono sufficienti la colpa è solo dell’allenatore.#InzaghiOut — Suning è ancora senza soldi? (@The_Luro) November 6, 2022

Calciomercato Inter, via Inzaghi a fine stagione: Juric e la ‘suggestione’ Allegri

Inzaghi cacciato subito dai suoi tifosi dopo la sconfitta nel derby d’Italia. Senza la conquista di un titolo, se non addirittura il piazzamento Champions oggi l’obiettivo realistico, a fine stagione anche la società potrebbe optare per l’esonero. Ma chi al posto del piacentino? Circola con insistenza sempre il nome di Juric, col quale non sarebbero necessarie ‘rivoluzioni’ tecnico-tattiche, ma non è da escludere l’ingaggio di un big alle condizioni economiche attuali – stipendio di 5,5 milioni – dello stesso ex Lazio.

La grande ‘suggestione’ è rappresentata proprio dal vincitore della sfida di ieri sera, Massimiliano Allegri. Il livornese gode della stima di Marotta, il quale due anni fa lo mise in cima alla lista per il post Conte, e non è sicuro della sua permanenza sulla panchina juventina oltre questa annata.