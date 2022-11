Appiano, capatina speciale prima di Inter-Bologna: Ranocchia ha dato la carica agli ex compagni

Inter, l’ex giocatore Andrea Ranocchia è tornato ad Appiano Gentile per salutare i suoi ex compagni

L’ex giocatore Andrea Ranocchia ha da poco appeso gli scarpini al chiodo a causa dell’infortunio capitatogli a inizio stagione, mentre stava disputando la gara di campionato al San Paolo/Maradona contro il Napoli con il Monza.

L’ex difensore è stato oggi in visita speciale ad Appiano Gentile per salutare quelli che fino allo scorso giugno erano i suoi compagni di squadra.

Domani sera allo stadio Meazza la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Bologna, ed il giocatore è passato alla Pinetina anche per dare la carica ai suoi ex compagni usciti sconfitti dall‘Allianz stadium di Torino più per demeriti propri, i soliti gol sbagliati e le disattenzioni in difesa, che per meriti dell’avversaria. Come dicevamo il calciatore ha deciso di lasciare il calcio giocato sia per la frattura composta del perone capitatagli il 21 settembre scorso, sia per mancanza di stimoli.

In ogni caso nei suoi anni in nerazzurro è riuscito comunque a vincere uno scudetto, due coppe Italia e una Supercoppa italiana e a raggiungere le 226 presenze nella squadra meneghina, segnando ben 14 reti spesso importanti come quella all’Empoli in Coppa Italia.