Calciomercato, Marotta beffato: “Voleva assolutamente l’Inter”

Il retroscena sull’operazione di mercato sfumata nella passata sessione estiva, quando il calciatore era a un passo dal vestire nerazzurro

Conclusa la cerimonia di premiazione del Golden Boy Award, l’agente Giacomo Petralito è intervenuto ai microfoni di ‘calciomercato.it‘ in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay’ per parlare non soltanto del momento di gloria delle italiane in Champions League ma anche di calciomercato.

“Abbiamo fatto davvero tanti passi avanti negli ultimi anni. Napoli, Inter e Milan sono passate agli ottavi di finale di Champions League, mancava soltanto la Juventus“, ha dichiarato in prima battuta l’agente.

Quindi ha rivelato un interessante retroscena legato alla passata trattativa tra Paulo Dybala e l’Inter, sfumata poi in favore della Roma che ha approfittato delle evidenti distanze tra le due parti. “Penso che i nerazzurri si siano mossi tardi, poi l’affare non si è potuto chiudere per difficoltà di carattere economico. Questione di attimi. Dybala voleva assolutamente l’Inter. Marotta ci ha sperato fino all’ultimo, ma il ragazzo ha dovuto prendere una decisione”, ha detto Petralito.

Calciomercato, Marotta spera ancora in Dybala

Sul fuoriclasse argentino l’amministratore delegato dell’Inter sembra sperarci ancora. Nel caso in cui si presentasse occasione, sacrificherebbe senza dubbio Correa per poterlo accogliere in squadra a mezzo di scambio.

Quanto alla questione Gosens: “Operazione tra Italia e Germania? C’era interesse da parte del Borussia Dortmund prima che venisse trasferito all’Inter, ora è tutto spento”, ha infine aggiunto.