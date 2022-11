Calciomercato, il grande flop ritorna: 20 milioni e si chiude con l’Inter

Una vecchia conoscenza del nostro calcio torna nuovamente in Italia. Possibile affare con l’Inter. La situazione

Nonostante sia solo inizio novembre, il che vuol dire pieno tempo di campionato, incomincia a muoversi qualcosa anche sul piano del mercato. A tal proposito, ecco che un grande flop, con cui la Serie A ha già avuto a che fare nel recente passato, può nuovamente riapprodare in Italia.

Sono indubbiamente tanti i giocatori che non sono mai riusciti ad ambientarsi del tutto nel nostro campionato. Pensiamo per esempio a: Philippe Coutinho, Geoffrey Kondogbia, Rodrigo Bentancur e chi più ne ha più ne metta. I tre appena sopraccitati non a caso, durante le loro esperienze passate trascorse con la propria ormai ex squadra, non sono mai riusciti ad incidere appieno. Ne è la testimonianza per l’appunto, il rendimento offerto da Gabigol all’Inter. Il centravanti brasiliano infatti, fu in grado di siglare 1 sola rete con indosso la maglia della ‘Beneamata’. Da lì però, una volta trasferitosi al Flamengo, è poi riuscito a togliersi diversi ‘sassolini’ dalla scarpa. A tal proposito, ecco che un suo compagno di squadra potrebbe nuovamente tornare a ‘far visita’ all’Italia.

Calciomercato Inter, Pedro si ‘allontana’ dal Flamengo: i possibili scenari

Nonostante il bomber brasiliano abbia clamorosamente ‘toppato’ a Firenze nel recente passato, lo stesso Pedro è in seguito riuscito a rilanciarsi alla grandissima in Brasile. In che modo? Totalizzando per esempio la bellezza di 29 gol e 10 assist col Flamengo durante la passata stagione. Il classe ’97 per l’appunto – in coppia con Gabigol – ha letteralmente trascinato i ‘Rubronegro’ alla conquista della Copa Libertadores, risultando per l’appunto uno dei giocatori più incisivi dell’intero torneo. A tal proposito, l’intero entourage del giocatore – tra i convocati di Tite per il Mondiale in Qatar – già al lavoro per far sì che l’ex Fiorentina approdi nuovamente in Europa (magari proprio in Italia come già accaduto). In virtù di questo, ecco che i suoi agenti potrebbero dunque finire per offrirlo anche all’Inter (desiderosa nel futuro imminente di un nuovo centravanti). Resta da dover tenere presente che il Flamengo potrebbe volere però un’offerta che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.