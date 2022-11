Inter, ecco Thiago Motta: “Scudetto? Mai troppo tardi”

Le parole dell’ex calciatore dell’Inter, oggi tecnico del Bologna, sui ricordi conservati della sua esperienza in nerazzurro e le speranze di rimonta

Alla vigilia dell’incontro di campionato contro l’Inter, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, vecchia conoscenza nerazzurra, ha rilasciato qualche dichiarazione sull’avversaria nella consueta conferenza stampa di rito.

“Grazie alla tecnologia avanzata dei video riusciamo a capire come attaccare e difendere contro l’Inter. Faremo la nostra partita”, ha aperto Thiago Motta. “È presto per dire che sia tagliata fuori dalla corsa Scudetto. In Europa e campionato può ancora competere”, ha aggiunto.

Thiago Motta: “Brozovic o Calhanoglu? Entrambi fanno bene”

“L’Inter rappresenta per me una bella esperienza condita da bei ricordi, ma per giocare la nostra partita dobbiamo essere concentrati sull’obiettivo. Concentrati e determinati”, ha poi ammesso il tecnico del Bologna.

Quanto all’avvicendamento Brozovic–Calhanoglu, Thiago Motta pensa che non ci siano grosse differenze tra i due ma la manovra ne risente: “Sono due calciatori che giocano alla grande, sanno far bene in quel ruolo. Il primo lo interpreta meglio, ma in fin dei conti cambia molto poco.